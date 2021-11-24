В Волгоградской области вырос спрос на потребительское кредитование





Количество выданных Волгоградским отделением ПАО Сбербанк потребительских кредитов по итогам 10 месяцев текущего года выросло на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем выданных займов в регионе за указанный период составил около 28 млрд рублей.

Более 152 тысяч потребительских кредитов уже оформили жители Волгоградской области в Сбербанке в течение 10 месяцев 2021 года, при этом большая их часть -68% выдана в режиме онлайн, используя в том числе веб-версию интернет-банка или мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В нём представлены лимиты по всем доступным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Мы наблюдаем рост спроса на потребительское кредитование в Сбербанке в Волгоградской области. Этот востребованный продукт банка позволяет решать большинство финансовых вопросов жителей региона: нет необходимости долго копить и свою мечту можно реализовать гораздо быстрее. Наши клиенты, в основном, берут потребительские кредиты для крупных покупок. В среднем, сумма займа в регионе составляет 182 тысячи рублей».

С подробными условиями потребительского кредитования и для подачи заявки на него нужно зайти на официальный сайт банка или оформить его в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также можно обратиться в офис Сбербанка.







