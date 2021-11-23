Экономика

Банк «Открытие»: более 70% жителей ЮФО никогда не обращались к психологам и психотерапевтам

Экономика 23.11.2021 14:43
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23.11.2021 14:43


В пандемию психологическое состояние россиян и в частности жителей Южного федерального округа ухудшилось. Наиболее негативно повлияло на него введение QR-кодов (40%), снижение доходов и локдауны (по 33%), ограничения в работе развлекательных объектов (по 28%), болезнь близких (18%), собственная болезнь (11%), а также потеря работы (12%). К положительным факторам пандемии южане относят увеличение количества свободного времени (32%), возможность больше времени уделять семье (33%), а также больше спать (29%). Интересно, что 12% положительно оценили переход работы или учебы на удаленку, а 6% остались этим недовольны. Таковы результаты опроса* к Дню психолога 22 ноября, проведенного банком «Открытие».
45% опрошенных заявили о нейтральном отношении к психологам. 35% относятся к представителям этой профессии положительно, полагая, что психологи помогают людям жить. 15% респондентов относятся к психологам отрицательно, считая, что среди них много шарлатанов.
71% жителей ЮФО заявили, что никогда не обращались за психологической помощью. Из тех, кто имел опыт обращения к психологам или психотерапевтам, 22% оценили его как положительный, а 7% назвали его отрицательным.
58% опрошенных решают свои психологические проблемы самостоятельно. У 18% нет денег на личного психолога. 15% время от времени обращаются к разным психологам. Личный психолог или психотерапевт есть лишь у 10% южан - у 6% он был и раньше, еще у 4% появился во время пандемии COVID-19 из-за стресса.
13% получают психологические консультации реже, чем раз в год, 9% - не чаще, чем раз в год, 5% - раз в месяц, 1% - раз в неделю. 72% опрошенных обходятся без консультаций психолога.
53% респондентов не намерены тратить на психологическую помощь ни копейки. 36% готовы раскошелиться максимум на 5 тысяч рублей в месяц. 10-15 тысяч рублей на психологическую помощь готовы тратить 5%, от 15 до 50 тысяч - 6%, свыше 50 тысяч рублей в месяц не готов тратить никто.
* Опрос проведен банком «Открытие» 10 – 15 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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