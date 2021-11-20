Снежный шторм надвигается на Волгоградскую область

Полезно знать 20.11.2021 12:22
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20.11.2021 12:22
МЧС предупреждает о предстоящем ухудшении погоды в Волгоградской области. Согласно оперативному ежедневному сводному прогнозу, сегодня в отдельных районах области ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра порывами до 23 м/с.
Как ранее сообщалось, энергетики, дорожные и коммунальные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности из-за Норвежского циклона, который, как ожидается, доберется и до средних широт.
Фото скриншота радара погоды на Ventusky
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