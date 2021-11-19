Волгоградские коммунальщики и дорожники готовятся к встрече Норвежского циклона





Предстоящие выходные в Волгоградской области испортит Норвежский циклон, который доберется и до средних широт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, 20 и 21 ноября в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным западным ветром 18‒23 м/с. Это может привести к дополнительной нагрузке на линии электропередач, осложнению работы транспорта, энергетиков и коммунальных служб. Встретить непогоду во всеоружии уже приготовились дорожники, готовые вывести спецтехнику на федеральные трассы. Также о готовности номер один заявили и энергетики.



