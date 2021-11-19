Расследования

Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили под домашний арест

Расследования 19.11.2021 15:17
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19.11.2021 15:17


Волгоградский областной суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу 14-летнего подростка, обвиняемого в терроризме. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, вместо этого молодого человека отправили под домашний арест до 12 декабря 2021 года. 
Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, суд пришел к выводу, что цели следствия могут быть достигнуты не только заключением несовершеннолетнего обвиняемого под стражу, но и содержанием его под домашним арестом с ограничениями и запретами. 
В период домашнего ареста подростку запрещено выходить за пределы жилого помещения, кроме посещения медицинский учреждений. Также ему нельзя посещать школу, общаться со свидетелями и другими фигурантами дела, пользоваться интернетом и мобильной связью, кроме использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае чрезвычайной ситуации и для общения с контролирующим органом, следователем и защитниками. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.
Напомним, 14-летний школьник был задержан оперативниками в июне 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что он у себя дома изготавливает самодельные взрывные устройства и так называемые «Коктейли Молотова». В ходе осмотра квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 бутылок с зажигательной смесью.
Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица. Школьнику было предъявлено обвинение по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Подростка заключили под стражу, а в начале апреля 2021 года его перевели из СИЗО №1 в психиатрическую больницу. Согласно постановлению суда, несовершеннолетний должен был провести там два месяца. В дальнейшем ему была избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий. Что послужило основанием для ходатайства следователя об ужесточении меры пресечения, не сообщается.



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