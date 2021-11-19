Квартет браконьеров задержан за вылов 208 кг рыбы в Волгоградской области

Происшествия 19.11.2021 09:32
0
19.11.2021 09:32
Четверо жителей Волгоградской области задержаны за незаконный вылов 208 кг рыбы частиковых пород, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Подозреваемых в браконьерстве задержали участковый уполномоченный полиции ОМВД по Палласовскому району совместно с оперативниками уголовного розыска. Группа мужчин в 12 км северо-западнее села Красный Октябрь в реке Торгун ловили рыбу при помощи 15 браконьерских сетей. Запрещенные снасти полицейские изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В парке Волгограда похитили 20 кустов роз18.11.2021 17:14
Происшествия 18.11.2021 17:14
Синхронный пируэт двух иномарок под Волгоградом попал на видео18.11.2021 16:46
Происшествия 18.11.2021 16:46
Невнимательный водитель сбил ребенка в Волжском18.11.2021 11:02
Происшествия 18.11.2021 11:02
На волгоградских дорогах из-за тумана бьются машины18.11.2021 10:05
Происшествия 18.11.2021 10:05
Водителя с 248 неоплаченными штрафами задержали в Волгограде17.11.2021 12:11
Происшествия 17.11.2021 12:11
В Волжском насмерть сбили пешехода17.11.2021 10:50
Происшествия 17.11.2021 10:50
Крыша цеха загорелась на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде17.11.2021 10:00
Происшествия 17.11.2021 10:00
В станице Волгоградской области в пожаре погиб мужчина17.11.2021 08:49
Происшествия 17.11.2021 08:49
Экс-помощник федерального министра погиб в Волгограде17.11.2021 00:25
Происшествия 17.11.2021 00:25
В центре Волгограда сгорела крыша памятника архитектуры16.11.2021 13:30
Происшествия 16.11.2021 13:30
Частный дом полыхал на берегу Волги под Волгоградом16.11.2021 11:34
Происшествия 16.11.2021 11:34
В Волгоградкой области машина вылетела с дороги из-за взорвавшегося колеса16.11.2021 11:00
Происшествия 16.11.2021 11:00
Под Волгоградом браконьер выловил электроудочкой 341 рыбу16.11.2021 10:16
Происшествия 16.11.2021 10:16
Подросток украл из павильонов в Волгограде конфеты и петарды15.11.2021 14:19
Происшествия 15.11.2021 14:19
Мчавшийся на красный водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Волгограде15.11.2021 11:15
Происшествия 15.11.2021 11:15
Реклама