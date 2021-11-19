Квартет браконьеров задержан за вылов 208 кг рыбы в Волгоградской области





Четверо жителей Волгоградской области задержаны за незаконный вылов 208 кг рыбы частиковых пород, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Подозреваемых в браконьерстве задержали участковый уполномоченный полиции ОМВД по Палласовскому району совместно с оперативниками уголовного розыска. Группа мужчин в 12 км северо-западнее села Красный Октябрь в реке Торгун ловили рыбу при помощи 15 браконьерских сетей. Запрещенные снасти полицейские изъяли.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области