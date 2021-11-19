



Налогоплательщиков шести районов Волгоградской области из-за ремонта здания в поселке Средняя Ахтуба временно будут принимать в Волжском. Как уточнили в УФНС России по региону, изменение адреса приема касается налогоплательщиков, состоящих на учете в Межрайонной ИФНС России №4. В настоящее время в здании проводится капитальный ремонт. С 1 декабря прием налогоплательщиков будет осуществляться в операционном зале, находящимся в Волжском на проспекте Ленина, 46 (здание ИФНС России по г.Волжскому Волгоградской области).

В УФНС напомнили, что сейчас прием проводится только по предварительной записи через интерактивный сервис ФНС России "Онлайн-запись на прием в инспекцию".



