Полезно знать

Жителей шести районов Волгоградской области временно прикрепили к налоговой в Волжском

Полезно знать 19.11.2021 08:09
0
19.11.2021 08:09


Налогоплательщиков шести районов Волгоградской области из-за ремонта здания в поселке Средняя Ахтуба временно будут принимать в Волжском. Как уточнили в УФНС России по региону, изменение адреса приема касается налогоплательщиков, состоящих на учете в Межрайонной ИФНС России №4. В настоящее время в здании проводится капитальный ремонт. С 1 декабря прием налогоплательщиков будет осуществляться в операционном зале, находящимся в Волжском на проспекте Ленина, 46 (здание ИФНС России по г.Волжскому Волгоградской области).
В УФНС напомнили, что сейчас прием проводится только по предварительной записи через интерактивный сервис ФНС России "Онлайн-запись на прием в инспекцию".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Полезно знать
18.11.2021 17:07
Полезно знать 18.11.2021 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.11.2021 13:28
Полезно знать 18.11.2021 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
17.11.2021 10:35
Полезно знать 17.11.2021 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.11.2021 16:27
Полезно знать 16.11.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
16.11.2021 10:30
Полезно знать 16.11.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
12.11.2021 16:18
Полезно знать 12.11.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
11.11.2021 08:34
Полезно знать 11.11.2021 08:34
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
10.11.2021 12:30
Полезно знать 10.11.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.11.2021 12:21
Полезно знать 09.11.2021 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
08.11.2021 16:49
Полезно знать 08.11.2021 16:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
05.11.2021 09:47
Полезно знать 05.11.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
02.11.2021 09:41
Полезно знать 02.11.2021 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
30.10.2021 14:01
Полезно знать 30.10.2021 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
29.10.2021 12:30
Полезно знать 29.10.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
26.10.2021 17:30
Полезно знать 26.10.2021 17:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:07
«Сады Придонья» инвестировали 5 млн рублей в безопасность сотрудниковСмотреть фотографии
14:36
Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой ВолгоградаСмотреть фотографии
13:59
В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменейСмотреть фотографии
12:40
Семьи с детьми и предприниматели получат новые налоговые льготыСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде покажут оружие и обмундирование сотрудников спецслужб времен ВОВСмотреть фотографии
12:20
Количество заразившихся коронавирусом в Волгоградской области стабильно снижаетсяСмотреть фотографии
11:57
Уволенным сотрудникам волгоградской компании "Радеж" пообещали новую работуСмотреть фотографии
11:34
Массовое производство суррогатных коктейлей прикрыли в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятникеСмотреть фотографии
10:36
ВТБ передал новое оборудование детской областной больнице и перинатальному центру № 2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяникаСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области отмечают 79-годовщину контрнаступления под СталинградомСмотреть фотографии
09:55
Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновникСмотреть фотографии
09:44
Профессор ВолгГМУ рассказала, как волгоградкам сохранить беременность в пандемиюСмотреть фотографии
09:32
Квартет браконьеров задержан за вылов 208 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсииСмотреть фотографии
08:11
Часть города Волгоградской области осталась без воды из-за порыва на сетяхСмотреть фотографии
08:09
Жителей шести районов Волгоградской области временно прикрепили к налоговой в ВолжскомСмотреть фотографии
19:39
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонтаСмотреть фотографии
19:24
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора»: «Эта лодка давно затонула»Смотреть фотографии
18:00
Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинацииСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде накажут владельца автосервиса на территории бывшей психбольницыСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мылоСмотреть фотографии
17:14
В парке Волгограда похитили 20 кустов розСмотреть фотографии
17:07
Всплеск мошенничеств с регистрацией фирм-однодневок отмечают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:46
Синхронный пируэт двух иномарок под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:37
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:19
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башнейСмотреть фотографии
15:12
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 