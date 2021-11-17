Водителя с 248 неоплаченными штрафами задержали в Волгограде





Сотрудники ДПС задержали 50-летнего водителя, совершившего 248 правонарушений на дорогах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, из них по 152 материалам уже истекли сроки по погашению штрафов на сумму почти 80 тысяч рублей.

Злостного нарушителя за рулем Nissan Teana инспекторы ДПС остановили в Тракторозаводском районе. По базе данных они установили, что водитель за последнее время совершил более двух сотен правонарушений. Также в ходе проверки документов у водителя при себе не оказалось полиса обязательного страхования. На место были приглашены судебные приставы, которые взыскали со злостного нарушителя сумму задолженности.

На вопрос о количестве неоплаченных штрафов мужчина пояснил, что не знал об их существовании. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).































