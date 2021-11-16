



10–12 ноября 2021 года в онлайн-формате состоялась конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая является одной из крупнейших в мире научных дискуссионных площадок. На ней обсуждалось влияние ИИ на различные сферы жизни общества и развитие бизнеса, а также роли новейших технологий в области ESG.

В онлайн-конференции приняли участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и инновационные компании.

С докладами на международном форуме выступили и сотрудники Волгоградского государственного технического университета: доктор технических наук, зав. кафедрой Максим Щербаков и доктор технических наук, профессор Алла Кравец.

Спикеры от Волгоградского региона поделились с участниками конференции последними разработками в областиинтеллектуального управления энергетическими активами, а также тем, насколько креативным и технически творческим может быть искусственный интеллект.

Максим Щербаков, доктор технических наук, заведующий кафедрой ВолгГТУ «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»: «Эффективное управление активами —важная проблема в топливно-энергетической отрасли. В основе управления активами лежит поиск баланса между надежностью генерации / поставки электроэнергии и затратами на владение оборудованием. В докладе рассматривались подходы решения задачи управления активами, основанные на онтологическом описании деятельности компаний (единой информационной модели) и технологиях искусственного интеллекта. Показаны примеры реализации интеллектуальных систем управления активами, в том числе с компонентами предиктивной аналитики оборудования».

Алла Кравец, доктор технических наук, профессор: «Вопрос способности искусственного интеллекта решать творческие задачи остается актуальным уже несколько десятилетий. Прогресс вычислительных средств и развитие методов обработки данных уже сегодня позволяют создавать музыкальные и художественные произведения. В докладе были представлены подходы к созданию новых технических решений на основе данных, извлекаемых из патентов, научной и технологической литературы. Показаны примеры реализации методов идентификации появления новых технологий и формирования целостного восприятия технического решения у вычислительной системы».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Международная конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, котораяпроводиласьСбером совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями, является значимый событием во всем мировом научном сообществе. Она представляет собой площадку, где происходит обсуждение вопросов, важных для будущего всего человечества. Радует то, что волгоградские ученые уже во второй раз принимают участие в таком форуме и делятся с коллегами своими знаниями в области искусственного интеллекта и возможностями его применения».

Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках форума состоялось анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).



