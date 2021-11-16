Спикеры от Волгоградской области стали участниками конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey
Экономика 16.11.2021 11:15 Новости компаний
0
16.11.2021 11:15 Новости компаний
10–12 ноября 2021 года в онлайн-формате состоялась конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая является одной из крупнейших в мире научных дискуссионных площадок. На ней обсуждалось влияние ИИ на различные сферы жизни общества и развитие бизнеса, а также роли новейших технологий в области ESG.
В онлайн-конференции приняли участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и инновационные компании.
С докладами на международном форуме выступили и сотрудники Волгоградского государственного технического университета: доктор технических наук, зав. кафедрой Максим Щербаков и доктор технических наук, профессор Алла Кравец.
Спикеры от Волгоградского региона поделились с участниками конференции последними разработками в областиинтеллектуального управления энергетическими активами, а также тем, насколько креативным и технически творческим может быть искусственный интеллект.
Максим Щербаков, доктор технических наук, заведующий кафедрой ВолгГТУ «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»: «Эффективное управление активами —важная проблема в топливно-энергетической отрасли. В основе управления активами лежит поиск баланса между надежностью генерации / поставки электроэнергии и затратами на владение оборудованием. В докладе рассматривались подходы решения задачи управления активами, основанные на онтологическом описании деятельности компаний (единой информационной модели) и технологиях искусственного интеллекта. Показаны примеры реализации интеллектуальных систем управления активами, в том числе с компонентами предиктивной аналитики оборудования».
Алла Кравец, доктор технических наук, профессор: «Вопрос способности искусственного интеллекта решать творческие задачи остается актуальным уже несколько десятилетий. Прогресс вычислительных средств и развитие методов обработки данных уже сегодня позволяют создавать музыкальные и художественные произведения. В докладе были представлены подходы к созданию новых технических решений на основе данных, извлекаемых из патентов, научной и технологической литературы. Показаны примеры реализации методов идентификации появления новых технологий и формирования целостного восприятия технического решения у вычислительной системы».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Международная конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, котораяпроводиласьСбером совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями, является значимый событием во всем мировом научном сообществе. Она представляет собой площадку, где происходит обсуждение вопросов, важных для будущего всего человечества. Радует то, что волгоградские ученые уже во второй раз принимают участие в таком форуме и делятся с коллегами своими знаниями в области искусственного интеллекта и возможностями его применения».
Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках форума состоялось анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей, организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).
Реклама
ВТБ: авиаперевозки в России в шаге от возвращения на доковидный уровень16.11.2021 15:08
Экономика 16.11.2021 15:08
Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7,4% годовых16.11.2021 14:19
Экономика 16.11.2021 14:19
Банк «Открытие» разместит инвестиционные облигации на акции крупнейших эмитентов Гонконгской биржи16.11.2021 11:19
Экономика 16.11.2021 11:19
Сбер открывает регистрацию в студенческий акселератор SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online16.11.2021 10:38
Экономика 16.11.2021 10:38
ВТБ: доля онлайн-заявок на автокредиты выросла на треть16.11.2021 10:13
Экономика 16.11.2021 10:13
Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры16.11.2021 10:08
Экономика 16.11.2021 10:08
«Ситиматик-Волгоград» запускает выгодную акцию для должников15.11.2021 16:45
Экономика 15.11.2021 16:45
Председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени15.11.2021 14:17
Экономика 15.11.2021 14:17
ВТБ принял заявки по новой программе ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей15.11.2021 13:57
Экономика 15.11.2021 13:57
Сбер первым среди крупнейших российских банков разместил выпуск «зеленых» облигаций15.11.2021 13:53
Экономика 15.11.2021 13:53
Банк «Открытие»: россияне слабо информированы о ЕSG, но активно поддерживают ценности «зеленой экономики»15.11.2021 13:20
Экономика 15.11.2021 13:20
ВТБ: доля переводов через СБП впервые превысила 50%15.11.2021 10:42
Экономика 15.11.2021 10:42
Правительство субсидирует новые виноградники в Волгоградской области13.11.2021 19:35
Экономика 13.11.2021 19:35
Невыездными в Волгоградской области стали 14 тысяч человек12.11.2021 17:53
Экономика 12.11.2021 17:53
Банк «Открытие»: высокая инфляции в США не спровоцирует распродажу российских активов12.11.2021 16:58
Экономика 12.11.2021 16:58
Реклама