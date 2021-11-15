Расследования 15.11.2021 12:15
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15.11.2021 12:15
Год в колонии общего режима проведет 28-летний бывший старший следователь отдела полиции №2 УМВД России по Волгограду Павел Щербаков за сфальсифицированный протокол допроса. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Щербаков обжаловал вынесенный ему приговор в апелляционной инстанции, просил снизить наказание, но суд оставил его жалобу без удовлетворения. Приговором суда ему также запрещено занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах в течение двух лет.
В судебном заседании установлено, что у Щербакова, расследовавшего уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, возникла необходимость допроса в качестве свидетеля закупщика наркотиков. Старший следователь составил от имени закупщика протокол его допроса в качестве свидетеля. При этом фактически допрос свидетеля не производился. Вину в содеянном он не признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району г.Волгоград СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор вступил в законную силу.
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