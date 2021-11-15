ВТБ: доля переводов через СБП впервые превысила 50%

Экономика 15.11.2021 10:42 Новости компаний
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15.11.2021 10:42 Новости компаний
Доля Системы быстрых платежей в общем объеме переводов клиентов ВТБ по итогам третьего квартала достигла 53%. С начала года показатель вырос на 23 п.п. Таким образом, объем операций через СБП впервые обогнал переводы с карты на карту.
За последний год доля переводов через СБП в ВТБ выросла в 2,6 раза. Только в третьем квартале показатель увеличился с 52 до 65% в количественном выражении и с 39 до 53% - по объему. Остальная часть операций приходится на P2P-переводы.
«СБП становится все популярнее за счёт активной поддержки банков и подключения к системе новых пользователей. С начала года объем и количество транзакций клиентов ВТБ в этом канале выросли на 80%. Такую динамику обеспечивают бесплатный лимит на переводы до 100 тысяч рублей и удобство системы. При этом в переводах с карты на карту мы пока видим более высокий средний чек, чем через СБП, которую в основном используют для быстрых ежедневных переводов», - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.
Для перевода средств через СБП в ВТБ Онлайн в приложении нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По номеру телефона или карты», ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию.
Максимальная сумма одной операции составляет 150 тыс. рублей, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию. В настоящее время средний чек одного перевода у клиентов ВТБ составляет 5 тысяч рублей.
Помимо переводов по номеру телефона пользователям банка доступны транзакции с карты на карту, за границу, по ссылке. Последний удобен для сбора денег группой участников, к примеру, на день рождения. Клиенты также могут совершать переводы в рамках СБП в банкоматах. Услуга доступна в любом из 15,5 тысячи устройств самообслуживания ВТБ.
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