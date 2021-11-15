Экономика

ВТБ: доля переводов через СБП впервые превысила 50%

Экономика 15.11.2021 10:42 Новости компаний
0
15.11.2021 10:42 Новости компаний


Доля Системы быстрых платежей в общем объеме переводов клиентов ВТБ по итогам третьего квартала достигла 53%. С начала года показатель вырос на 23 п.п. Таким образом, объем операций через СБП впервые обогнал переводы с карты на карту. 
За последний год доля переводов через СБП в ВТБ выросла в 2,6 раза. Только в третьем квартале показатель увеличился с 52 до 65% в количественном выражении и с 39 до 53% - по объему. Остальная часть операций приходится на P2P-переводы.
«СБП становится все популярнее за счёт активной поддержки банков и подключения к системе новых пользователей. С начала года объем и количество транзакций клиентов ВТБ в этом канале выросли на 80%. Такую динамику обеспечивают бесплатный лимит на переводы до 100 тысяч рублей и удобство системы. При этом в переводах с карты на карту мы пока видим более высокий средний чек, чем через СБП, которую в основном используют для быстрых ежедневных переводов», - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса -  старший вице-президент ВТБ.
Для перевода средств через СБП в ВТБ Онлайн в приложении нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По номеру телефона или карты», ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию.
Максимальная сумма одной операции составляет 150 тыс. рублей, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию. В настоящее время средний чек одного перевода у клиентов ВТБ составляет 5 тысяч рублей.
Помимо переводов по номеру телефона пользователям банка доступны транзакции с карты на карту, за границу, по ссылке. Последний удобен для сбора денег группой участников, к примеру, на день рождения. Клиенты также могут совершать переводы в рамках СБП в банкоматах. Услуга доступна в любом из 15,5 тысячи устройств самообслуживания ВТБ.

 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
15.11.2021 13:20
Экономика 15.11.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2021 19:35
Экономика 13.11.2021 19:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2021 17:53
Экономика 12.11.2021 17:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 16:58
Экономика 12.11.2021 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 14:11
Экономика 12.11.2021 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 14:03
Экономика 12.11.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 12:36
Экономика 12.11.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:56
Экономика 12.11.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:48
Экономика 12.11.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:48
Экономика 12.11.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2021 11:22
Экономика 12.11.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2021 10:51
Экономика 12.11.2021 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 15:08
Экономика 11.11.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 14:45
Экономика 11.11.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2021 14:22
Экономика 11.11.2021 14:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:19
Подросток украл из павильонов в Волгограде конфеты и петардыСмотреть фотографии
13:49
Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатовСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде начался суд над бывшим председателем облкомприродыСмотреть фотографии
13:00
Экс-глава района Волгограда устроился в администрацию ЭлистыСмотреть фотографии
12:44
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась за суткиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградец взыскал 150 тысяч рублей за травму сына в VIP-зале аэропорта "Шереметьево"Смотреть фотографии
12:15
В Волгограде бывший следователь сменит служебный кабинет на тюремную камеруСмотреть фотографии
11:15
Мчавшийся на красный водитель Mercedes устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
За хранение 18 тыс бутылок спирта волжанина отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде к Новому году установят шар почти за 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:22
С нового года все больничные листы станут электроннымиСмотреть фотографии
10:14
Легковушка на встречке влетела в грузовик-холодильник в ВолжскомСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом торопливый водитель чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:04
Волгоградские депутаты усложнят жизнь для непривитыхСмотреть фотографии
08:02
Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в «Сколково» 5-8 декабряСмотреть фотографии
19:01
Росстат зафиксировал сокращение числа вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:15
Суд в Волгограде взыскал 21,5 млн рублей с коммерсанта за провальную стройку детсадаСмотреть фотографии
16:41
На шлюзах Волжской ГЭС завершается навигацияСмотреть фотографии
15:42
«Лучшее лекарство для постковидников»: в оранжереях под Волгоградом открылся бал хризантемСмотреть фотографии
15:31
Волгоградцу грозит тюремный срок за продажу рогов сайгакаСмотреть фотографии
14:40
Не стирает, не убирает: разозленный волгоградец ошпарил свою даму кипяткомСмотреть фотографии
13:23
В парикмахерских Волгограда из-за QR-кодов подняли ценыСмотреть фотографии
11:38
Количество умерших от COVID-19 в Волгоградской области превысило 4 тысячи человекСмотреть фотографии
11:31
В волгоградской больнице скончался известный скандальный фотографСмотреть фотографии
10:24
В Волжском под колеса автомобилей попали двое детейСмотреть фотографии
09:47
Строителя арбитражного суда Волгоградской области за миллиард ищут в закрытом режимеСмотреть фотографии
09:10
Жители Волгоградской области удивились радуге в ноябрьском небеСмотреть фотографии
19:38
"Перепутал рак с инсультом": больница в Волжском заплатит полмиллиона за смерть пациентаСмотреть фотографии
19:35
Правительство субсидирует новые виноградники в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:56
Волгоградца оштрафовали на 7500 рублей за визит на ж/д вокзал без маскиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 