Спорт

"Руководство, вон из клуба!": фанатов волгоградского клуба разозлило очередное поражение "Ротора"

Спорт 13.11.2021 16:05
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13.11.2021 16:05


Волгоградский «Ротор»  в гостях уступил клубу из Астрахани  в матче 22-ого тура первенства ФНЛ – 0:2. При этом "Волгарь" до сегодняшнего дня занимал 18-ое место в турнирной таблице, а "Ротор" - 15-ое. Однако астраханцы оказались сильнее в этом матче. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале встречи волгоградцы взяли мяч под свой контроль и пытались создавать давление на ворота соперников, но футболисты гостей не смогли воспользоваться преимуществом  в особо опасные моменты на половине поля хозяев. В свою очередь, футболисты «Волгаря»  реализовали свой единственный голевой момент на 39-ой минуте.
Во втором тайме сценарий матча не изменился. «Ротор» продолжал иметь территориальное преимущество, но астраханцы следовали выбранной еще в первом тайме стратегии игры на контратаках и сумели создать несколько голевых ситуаций у ворот волгоградцев. Одна из них и привела ко второму голу – на 90-ой минуте в ворота гостей влетел еще один мяч и был установлен окончательный счет в матче. «Ротор», в свою очередь, нанес первый и единственный удар в створ ворот соперника только лишь на 89-ой минуте.
У волгоградского клуба это уже десятая подряд игра в ФНЛ без побед.
Фанаты волгоградской команды, которые присутствовали на матче, крайне негативно отнеслись к очередному проигрышу "Ротора". По ходу матча они скандировали: "Руководство, вон из клуба!".
Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК.

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