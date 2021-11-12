Экономика

Невыездными в Волгоградской области стали 14 тысяч человек

Экономика 12.11.2021 17:53
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12.11.2021 17:53


Более 14 тысяч жителей Волгоградской области в текущем году стали невыездными из-за долгов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, именно такое количество исполнительных документов, по которым вынесены постановления об ограничении выезда за границу, передали на исполнение судебным приставам налоговые органы Волгоградской области. Очередной срок уплаты налогов истекает 1 декабря. Как уточнили в ведомстве, на это касается собственников недвижимого имущества и транспортных средств, а также граждан, которые получили доходы, по которым налоговым агентом не удержан НДФЛ.
Оплатить налоги можно через учреждения банков либо безналичным путем, используя электронные сервисы и мобильные устройства. Учитывая непростые эпидемические условия, молодые родственники могут оплатить налоги, например, за пожилых родителей с любого счета - никаких ограничений нет. В случае неуплаты налогов уже со 2 декабря налоговые органы начнут начислять пени. Впоследствии неуплата может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущества должника.

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