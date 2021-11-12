Экономика

Банк «Открытие»: высокая инфляции в США не спровоцирует распродажу российских активов

Экономика 12.11.2021 16:58
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12.11.2021 16:58


Комментарий старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максима Петроневича.
Курс доллара вчера обновил максимум на мировом рынке с июля 2020 года, составив 95,2 п. Это происходит на фоне рекордной инфляции в США, где годовые темпы роста цен достигли 6,2% – максимума с 1991 года.
Наблюдаемый всплеск инфляции в значительной степени вызван ростом цен на локальных рынках. Это произошло в результате продолжения роста мировых цен на сельхозпродукцию, сохранения дефицита электронных компонент и других дисбалансов, вызванных ограничениями на международную миграцию рабочей силы. При этом с исключением влияния цен на продовольствие и энергоносители наблюдаемое ускорение инфляции становится не столь очевидным. Так, с конца августа инфляция в США по индексу CPI выросла c 5,3% г/г до 6,2%, однако по индексу Core PCE – основного для принятия решения ФРС – остался без изменения на уровне 3,6% по итогам сентября (3,7-3,8% на конец октября по оценкам «Открытие Research»). В Еврозоне индекс инфляции по индексу CPI ускорился с 3% до 4,1%, однако по индексу Core CPI он остается существенно ниже и вырос с 1,6% до 2,1%. В России инфляция ускорилась с 6,7% до 8,1% г/г, однако с исключением продовольствия и товаров/услуг с регулируемыми государством ценами рост цен ускорился лишь с 6,4% до 6,7%. Важно, что после снятия всех эпидемических ограничений, ограничивающих международную миграцию рабочей силы, конкуренция за рабочие места в сфере услуг вырастет, и с учетом постепенного ужесточения политики центральными банками темпы инфляции в 2022 году скорее всего замедлятся.
Это может остановить инвесторов от ухода из развивающихся стран, но в условиях стабильного курса рубля распродажа российских активов и так маловероятна. Этому способствуют высокие цены на нефть и газ, рост физических объемов их экспорта, сезонное снижение импорта в начале года. С учетом высокого уровня ставок российский рынок сильно защищен от оттока капитала с развивающихся рынков, чему уже есть подтверждение. Ослабление валют развивающихся рынков к доллару происходит с июля 2021г., в то время как рубль укрепляется. В результате спред рубля к корзине валют развивающихся рынков снизился с июля более чем на 10% – до уровня начала 2020 г., до начала пандемии.
При этом интервенции Минфина лишь частично снижают приток валюты от торговых операций, ограничивая потенциал и скорость укрепления рубля, однако с учетом продолжения роста цен и сезонного снижения импорта в начале года сальдо торгового баланса продолжит обновлять максимумы, а потому само укрепления рубля операции Минфина вряд ли остановят. По оценке «Открытие Research», рубль в конце 2021 – начале 2022 г. может опуститься ниже 70 рублей за доллар.

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