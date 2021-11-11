Экономика

ВТБ выпустил более миллиона цифровых карт

Экономика 11.11.2021 12:15 Новости компаний
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11.11.2021 12:15 Новости компаний


ВТБ за 10 месяцев 2021 года выпустил 1,2 млн дебетовых и кредитных цифровых карт. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на виртуальные карты перед «нерабочими днями» в октябре-ноябре этого года вырос на четверть.
За последнюю неделю октября спрос клиентов ВТБ на цифровые карты вырос на 22% по сравнению с предыдущей неделей и средним показателем за месяц. При этом всего за октябрь банк выдал на 11% больше виртуальных карт, чем в сентябре, и в 3,2 раза больше, чем в октябре прошлого года.
Оборот по цифровым картам в октябре также увеличился к сентябрю на 11%, а к октябрю прошлого года – в 4,5 раза, превысив 6 млрд рублей. Всего за 10 месяцев клиенты ВТБ совершили по виртуальным картам транзакции на сумму более 37 млрд рублей – почти в 6 раз больше, чем в январе-октябре 2020 года.
«Мы связываем рост спроса на виртуальные карты как с подготовкой клиентов к "высокому сезону" и предпраздничными тратами, так и с трендом на отказ от пластиковых носителей в пользу экологичных цифровых аналогов. В конце октября дополнительную роль сыграло приближение "нерабочих дней" - пользователи ВТБ Онлайн стремились решить свои финансовые вопросы заранее и без дополнительных визитов в офис. Клиенты ВТБ могут открыть виртуальную карту в несколько кликов и сразу начать пользоваться ей для совершения покупок в интернет-магазинах и офлайн с помощью смарт-гаджетов. Поэтому спрос на такие карты растет, и мы ожидаем, что к 2023 году на цифровые карты будет приходиться до 40% всей эмиссии банка», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.
ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир», а летом клиенты ВТБ одними из первых получили возможность добавить карту «Мир» в Apple Wallet.

 

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