В обжимном цехе «Красного Октября» в Волгограде запустили крупный агрегат





Запущен после масштабного ремонта пресс-1200 в обжимном крупносортном цехе металлургического завода «Красный Октябрь» в Волгограде. Возобновление работы агрегата позволит ускорить процесс производства металлопроката и повысить качество готовой продукции, сообщили в пресс-службе компании.

Пресс в полную мощность осуществляет порезку мерного проката для стана 2000, готовой продукции стана 1150, а также заготовок будущего металлопроката для крупнозаготовочного стана. Пока агрегат находился на ремонте, эти операции проводились методом огневого реза.

Пресс был аварийно остановлен в мае 2021 года из-за критического состояния фундамента опорных рам нижнего и верхнего рычагов, износа рабочих поверхностей станины пресса и аварийного состояния рабочего рольганга. Сотрудники «Красного Октября» совместно с приглашенными специалистами провели капремонт фундамента и изготовили необходимые для сборки пресса детали. Монтаж оборудования потребовал высокой точности сопрягаемых элементов, в том числе из-за их значительных габаритов.