



В результате ДТП в Дзержинском районе водитель и маленькая пассажирка Hyundai Solaris, а также водитель и 28-летняя пассажирка Renault Logan доставлены в больницу. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительной информации, в 20.25 вечера 21-летний водитель Renault Logan двигался по улице Жирновская со стороны Римского-Корсакова в сторону улицы Полины Осипенко. Напротив дома №23 по улице Полоненко водитель не предоставил преимущества в движении и его машина столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 37-летнего мужчины.