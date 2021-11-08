Суд в Волгограде продлил до весны домашний арест директору «Гринлайта»

Борьба с коррупцией 08.11.2021 14:08
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08.11.2021 14:08
Центральный суд Волгограда продлил меру пресечения директору ООО «Гринлайт» Александру Фирсову, которого обвиняют в мошенничестве со средствами, выделенными Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология». Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Фирсов останется под домашним арестом до 25 апреля 2022 года.
Напомним, Александр Фирсов, технический директор ООО «Гринлайт» Михаил Калонкин, а также Михаил Ситников, экс-директор ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», и бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов проходят обвиняемыми по делу о хищении более 100 миллионов рублей при ликвидации свалок и расчистке ериков в Волгоградской области. Дело Александра Фирсова поступило на рассмотрение в Центральный районный суд. Судьбу Михаила Ситникова и Виталия Сазонова решит Краснооктябрьский районный суд. Расследование уголовного дела в отношении Михаила Калонкина, который находился в розыске, но был в итоге задержан, подходит к концу.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало о банкротстве ООО "Гринлайт", которое задолжало около четверти миллиарда рублей различным компаниям, госучреждениям и органам власти. Дело о банкротстве проворовавшейся фирмы ведет арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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