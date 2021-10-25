В Волгограде судят третьего фигуранта дела о воровстве миллионов нацпроекта

Борьба с коррупцией

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Борьба с коррупцией 25.10.2021 15:39
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25.10.2021 15:39


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при освоении бюджетных средств, выделенных на ликвидацию свалок. Утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова, которого будут судить за мошенничество в особо крупном размере.
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина пояснила ИА "Высота 102", что в августе 2018 года подведомственным комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области казенным учреждением «Дирекцией водохозяйственного строительства» (далее – ГКУ ВО «ДВС») был заключен государственный контракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.
По условиям договора подрядчик за 269 млн рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахутбинского района на участок карьера в х.Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчиком часть отходов была закопана на этих же несанкционированных свалках.
Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, председателем комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области было дано указание директору ГКУ ВО «ДВС» подписать акты выполненных работ, которые оплачены в полном объеме. При этом сумма оплаченных, но фактически невыполненных ООО «ГринЛайт» работ превысила 121 млн рублей.
Вину в содеянном руководитель ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов  полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось СО УФСБ России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.
Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Как сообщалось ранее, уголовные дела в отношении бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова  и директора ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаила Ситникова по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) ранее направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «ГринЛайт», Михаила Калонкина,  находится на завершающей стадии расследования.



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