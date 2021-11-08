



«Паровозик» с участием двух пассажирских микроавтобусов и автомобиля Chery спровоцировал пробку на мосту через Волго-Донской канал в Красноармейском районе Волгограда. В результате столкновения пострадала 62-летняя пассажирка маршрутки №94, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По предварительным данным, маршрутное такси №94 врезалось в ехавший впереди микроавтобус по маршруту №257. В свою очередь, от удара 257-я въехала в Chery. Со слов 56-летнего водителя легковушки, при подъеме на мост он заглох и остановился, после чего в него врезались «паровозиком» две маршрутки.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.