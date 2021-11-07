



Многодетные семьи города Краснослободска направили очередное обращение президенту России Владимиру Путину и попросили вмешаться в ситуацию, которая складывается в городе в отношении обеспечения их земельными участками.

Поводом, как пояснили родители ИА «Высота 102», послужил ответ из управления Росимущества по Волгоградской области, куда обратился глава администрации Краснослободска с заявлением о передаче в собственность свободных земельных участков общей площадью более 80 гектаров. Однако в данном ведомстве проигнорировали требования Земельного Кодекса РФ и отказали главе города, аргументируя желанием «вовлечь данные земельные участки в оборот».





«И это несмотря на позицию прокуратуры и суда, которые встали на сторону многодетных, - рассказывают люди. - Кроме того, нам было непонятно, почему в судебном решении не указаны сроки исполнения. И после ряда обращений в многочисленные ведомства с просьбой разобраться в этом вопросе и обозначить конкретные сроки получили вот такой неожиданный ответ. Так что получается? При наличии судебного решения о предоставлении земельных участков оно исполняться не будет?».

Как говорится в обращении к президенту, орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника имущества, не позднее чем в течение одного месяца со дня поступления заявления о передаче земельного участка обязан принять и направить заявителю решение о безвозмездной передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации или решение об отказе в этом. В решении об отказе в передаче земельного участка должны быть указаны все основания, и к нему должны быть приложены копии документов, подтверждающих наличие оснований для такого отказа. Однако никакую конкретику семьи не получили.

Вместе с тем, по словам многодетных, в заявлениях, которые направлялись ими в УФСБ по Волгоградской области, администрацию региона, прокуратуру сообщалось, что при документальном отсутствии земель в городе Краснослободск с 2018 года активным способом ведется застройка земель сельхозназначения, в настоящее время ведутся работы по расчистке территорий, которые также являлись землями сельхозназначения.

«К сожалению, предпочтение отдается использованию земель по сомнительным «схемам», которые, по всей видимости, ведут к обогащению определенной группы лиц, заинтересованной в «вовлечении» земель в оборот. При этом законные права и интересы лиц, которые относятся к приоритетным в части обеспечения земельными участками, остаются вне пределов заинтересованности органов местного самоуправления и органов власти. Для наглядности представляем схему-карту земель, которые в настоящее время просто отданы кому-то под застройку. Это земельные участки с вновь образованными кадастровыми номерами: 34:28:100028:2666-34:28:100028:2668 общей площадью 22,32 и 30 га соответственно, - говорится в обращении многодетных родителей. - Судя по снимку из космоса, это территория, сравнимая с размером 1/3 всего города Краснослободск».



