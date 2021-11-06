Мусорщик из Волгоградской области в московском парке попал под уголовную статью

Расследования 06.11.2021 14:32
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06.11.2021 14:32
Неприятности у жителя Волгоградской области, который приехал в Москву на заработки, начались в парке «Борисовские пруды» по дороге на работу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Палласовского районного суда Волгоградской области, мужчина получил один год условно за кражу денег с чужого телефона, который он нашел в парке.
Согласно материалам дела, вахтовик нашел у края тротуара сотовый телефон марки «Samsung Galaxy АЗ 2016». Аппарат был без блокировки, поэтому мужчина легко вошел в меню и увидел, что абонентский номер привязан к банковской карте владельца телефона. Житель Волгоградской области через сообщения пополнил баланс своего телефона на 1000 рублей и еще 500 рублей отправил сыну. Владельцу телефона подсудимый нанес ущерб в общей сложности на 1,5 тысячи рублей. Вскоре сотовый телефон у него изъяли сотрудники полиции. Вину мужчина полностью признал и раскаялся. Он пояснил, что вытащил из «Samsung» сим-карту и выкинул ее. Больше денег с указанного банковского счета он не похищал.
В Москве мужчина работал в парке «Борисовские пруды», где убирал мусор.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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