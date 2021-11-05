В Волжском потрескался новый ФОК





В физкультурно-оздоровительном комплексе «Восход» в Волжском, который был построен весной 2019 года, появились трещины. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд Волгоградской области обязал подрядчика ООО «Феникс» за свой счет устранить выявленные на спортивном объекте дефекты. Решение должно быть исполнено в течение 15 дней со дня вступления в силу. У подрядчика есть время на обжалование. Иск в суд подало муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Восход» города Волжского, за которым закреплено право оперативного управления спортивным комплексом.

ФОК построили в поселке Краснооктябрьском по адресу: ул. Луганская, 11. В нем располагается универсальный игровой зал, есть холл с местами для ожидания, гардероб, мужская и женская раздевалки, душевые и санузлы, а также медицинский кабинет для экстренной помощи. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения массовых спортивных соревнований и мероприятий, а также индивидуальных и групповых тренировок.

В ходе эксплуатации объекта еще в 2020 году были выявлены технические замечания, некачественное выполнение работ, обнаружены недостатки. В ходе визуального осмотра здания в административных помещениях обнаружены сквозная трещина в стене, трещины на потолке и в стыке с потолком и стеной. Трещины выявлены в женских и мужских раздевалках, спортивном зале. В частности, в спортивном зале зафиксированы трещины в напольном покрытии и протечки в средней части потолка, а также по стене напротив входных дверей. В помещении теплопункта также обнаружены следы намокания.

Есть претензии и к искусственному футбольному полю, где, как отмечается, есть частичные разрывы и порезы. Проверяющие установили, что в искусственном покрытии баскетбольной, волейбольной площадок, а также теннисного корта не предусмотрен дренаж для воды, вследствие чего вода от осадков не впитывается в грунт и собирается в лужи на покрытии площадок.

Подрядчику была направлена досудебная претензия. В суд представители ООО «Феникс» не явились, доказательств выполнения работ надлежащего качества и возражений по существу заявленных требований не предоставили.

Фото с сайта МАУ «Восход».