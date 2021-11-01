Спикер Фроловской гордумы умер в ковидном госпитале под Волгоградом





Председатель Фроловской городской думы Волгоградской области Василий Мелишников умер в ковидном стационаре. Как стало известно ИА «Высота 102», 66-летнего мужчину госпитализировали через три дня после появления признаков заболевания. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По некоторым данным, Василий Мелишников страдал при жизни хроническими заболеваниями, которые усугубили ход течения болезни. Между тем, по словам коллег Василия Александровича, у мужчины болела ковидом вся семья.

Напомним, Василию Александровичу Мелишникову было 66 лет. Он является почетным гражданином городского округа город Фролово. Василий Александрович возглавлял городской округ в один из самых сложных периодов – в 90-е годы. Затем неоднократно избирался депутатом городской думы. После очередных выборов осенью 2019 года коллеги вновь доверили Василию Мелишникову пост председателя Фроловской городской думы.Многие годы Василий Мелишников был начальником Арчединского участка ЗАО «Нижневолжское управление технологического транспорта».