



Изменения климата с каждым годом все больше беспокоят мировое сообщество. В шотландском городе Глазго сегодня стартует двухнедельная Рамочная конференция ООН об изменении климата. Политики, журналисты, представители некоммерческих организаций и бизнеса из 196 стран будут обсуждать, как в странах происходит фактическая реализация Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

В первую очередь участники конференции озабочены выбросами от сжигания нефти, газа и угля, что приводит к парниковому эффекту, вызывающему повышение средней температуры. По данным ТАСС, к 2100 году столбик термометра на планете может подняться на 3,7-4,8 °С. И если процесс не остановить, то человечество неминуемо столкнётся с такими проблемами, как увеличение непригодных для жизни территорий, сокращение биологического разнообразия, нехватка питьевой воды, голод и эпидемии.

Исследование Кембриджского университета и компании YouGov показало, что большинство жителей Европы поддерживают климатическую политику. Однако они не хотят менять собственный образ жизни, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Например, платить налоги на мясо и авиаперелёты. Журналисты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградцами и волжанами и узнали, какой вклад они готовы внести, чтобы спасти планету от глобального потепления и экологической катастрофы.





«Конечно, мы на себе ощущаем изменение климата: теплые зимы, невыносимо жаркие летние месяцы – мы все это видим, – рассказала экономист Светлана Набока. – Мы готовы участвовать в различных экологических акциях, но, вот отказаться от использования автомобиля – нет, как и платить, к примеру, налог на авиабилеты». Не готовы волгоградцы и платить налог, например, на потребление мяса, о котором говорят в Европе. Пенсионерка Галина Мигаль считает, что в России такая инициатива не найдет отклика. «С чего старики будут его платить? У нас пенсии и так не высокие. Цены растут», – высказалась женщина.

Однако все больше жителей Волгоградской области, заботящиеся об экологии, переходят к осознанному потреблению. Педагог дополнительного образования Наталья Николаева и ее семья на протяжении нескольких лет сокращают использование пластика в быту. «Отказались от многого, от пластиковой посуды, например. Наша семья пользуется многоразовыми бутылочками, берем их в школу и на тренировки. Стаканчик есть складной, набор посуды для отдыха на природе. Все, что можно сложить помыть и использовать снова», – поделилась волжанка.

Пакеты на кассе Наталья заменила на текстильные сумки многоразового использования, а маленькие пакетики носит с собой из дома. «Если я забыла маленькие мешочки и хочу что-то купить на развес, то я сама себе отказываю. Не взяла мешочек – значит, остаешься без конфет», – рассказала женщина.

Педагогу также удалось организовать раздельный сбор мусора и вовлечь в это всю семью, включая детей. «Это было первое, что я сделала, когда мы переехали в частный дом. Вначале я была одна. Моя семья не понимала, зачем мы сортируем пластик, собираем бумагу. Потом, через полгода – год, присоединился муж. И дети стали бегать: «Мам, это куда мы выбрасываем?». Я говорю: «Туда». В итоге для нас это превратилось в игру. Дошло до того, что пятилетний ребенок пришел, я говорю: «Почему ты это не выбросила?». Она отвечает: «Потому что я не знаю, в какой мусор это выбросить». Мы даже пластик сортируем по маркировке: 1, 4, 5, 6. Для каждого вида на участке установлена своя коробочка. Когда контейнеры наполняются, отвозим содержимое на переработку».





Наталья признает, что в городских условиях раздельный сбор в каждой квартире организовать сложно, но некоторые неравнодушные к планете волгоградцы все равно стараются это делать, подсматривая лайф-хаки в социальных сетях. С пищевыми отходами в квартирах сложнее – в частном доме люди складывают их в отдельные контейнеры, чтобы затем сделать из них компост для удобрения садового участка.

«Так как я педагог, то стараюсь привить ответственное отношение к экологии детям, – рассказала Наталья. – Когда старший сын в школе учился, то я подходила к классному руководителю и говорила: «Давайте я вам расскажу про раздельный сбор мусора и про экологию», и вела классные часы у сына. Теперь я веду классные часы по экологии у дочери».

Наталью поддержали и коллеги – заведующая и воспитатели детского сада «Вундеркинд». На базе одной из групп они организовали отряд «Экоспасатели», чтобы вместе с детьми собирать макулатуру и сдавать волонтерам, которые на вырученные от нее деньги покупали корм для животных в приютах. Вслед за макулатурой стали собирать батарейки и крышечки от бутылок, за что получили грант, и продолжают рассказывать детям, как важно заботиться о нашей планете.

Воспитатель из «Вундеркинда» Анастасия Фесенко считает, что не менее важно привлекать внимание люди к проблемам экологии различными акциями. «На следующий год мы с коллегами запланировали велопробег. Он призван показать людям, что иногда можно отказаться от использования автомобиля и пересесть на более экологичный вид транспорта, – прокомментировала она. – А в рамках акции «Чистые игры» планируется уборка территории Волго-Ахтубинской поймы от мусора, который оставляют туристы».





Несмотря на то, что личный вклад граждан в заботу о планете остается крайне важным, во многом остановить процесс глобального потепления, влекущий засухи, наводнения и другие изменения, под силу только властям. Ранее «Высота 102» сообщала, что в министерстве строительства РФ готовятся к грядущим последствиям изменения климата: укороченному отопительному сезону, увеличению числа аварий на теплосетях и дефициту воды. В ведомстве считают, что существующие СНиП не в полной мере соответствуют современным климатическим условиям. К сентябрю следующего года Минстрой сформирует рабочую группу, которая оценит возможный ущерб от воздействия климатических рисков и доложит о нем. Также она разработает предложения по системе страхования ущерба и укреплению инфраструктуры.