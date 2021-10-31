"Пил пиво с водкой": в Волгограде грузовик проломил два дома и снес газовую трубу







Сегодня рано утром грузовик врезался в частный дом, разрушив стену домовладения, задел двухэтажку, припаркованный автомобиль и повредил газовую трубу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ЧП случилось сегодня в начале пятого утра в Кировском районе Волгограда. 19-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения и отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, управляя автомашиной «МАЗ», двигался по ул. Клайпедская в сторону поселка Саши Чекалина. Напротив дома № 49 поселка Саши Чекалина грузовик влетел в частный дом №20 по ул.Кременская, разрушив стену комнаты, затем столкнулся с двухэтажным домом №49 поселка и с припаркованным рядом с ним автомобилем «Газель Некст». Однако это не остановило водителя и он попытался продолжить движение, пока не задел столб и повредил газовую трубу, проходящую вдоль стены дома №49 поселка Саши Чекалина. Газовая труба от удара сломалась и упала.







Выяснилось, что в эту ночь 19-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к месту работы своего отца, который работает водителем в одной из коммерческих организаций. Молодой человек вместе с приятелем сели в салон и оправились за алкоголем, однако по пути не справились с управлением, спровоцировав эти жуткие последствия. Волгоградец признался, что употреблял с товарищем пиво с водкой.







В отношении водителя автомашины «МАЗ» составлен административный протокол по ст.12.26.2 КоАП РФ - отказ лица, управляющего транспортным средством без прав, пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного либо иного опьянения по правомерному требованию сотрудника полиции; по ч. 2 ст. 12.27. КоАП РФ – оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия.





К счастью, никто не пострадал. Однако 19 домов оказались без газа.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством.