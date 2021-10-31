Происшествия 31.10.2021 09:39
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31.10.2021 09:39
В ГУ МЧС по Волгоградской области назвали предварительную причину возгорания автомобиля на мосту через Волго-Донской канал. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, автомобиль «Рено Логан» 2017 года выпуска вспыхнул во время движения по мосту накануне. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 20-47. Огонь удалось сбить через 14 минут. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и агрегатов автомобиля.Фото Сергея Бургонского.
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