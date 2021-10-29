



Следователи проводят проверку по факту смерти 2-месячной девочки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении СК РФ, трагедия произошла 17 октября в одном из частных домовладений села Черебаево Старополтавского района. Здесь было обнаружено тело новорожденного младенца, смерть которого наступила в результате механической асфиксии.

Следствием установлено, что в этот день мать погибшего ребенка кормила ребенка. Посчитав, что девочка уснула, женщина оставила малышку и стала заниматься домашними делами. Вернувшись к ребенку спустя какое-то время, мать обнаружила, что новорожденная не подает признаков жизни. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи спасти девочку не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье – причинение смерти по неосторожности. У матери погибшего ребенка имеется еще двое малолетних детей.