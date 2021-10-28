АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурса





Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» заняло 1-е место в номинации «Здоровье и охрана труда» Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли», организованного Российским Союзом химиков (РСХ).

Волгоградский «КАУСТИК» второй год подряд побеждает в престижном состязании РСХ, в котором участвуют холдинги, крупные, средние и малые компании химической отрасли РФ. В прошлом году предприятие стало лидером в номинации «Защита окружающей среды и ресурсоэффективность». Жюри конкурса оценивает компании по целому комплексу показателей, которые всесторонне характеризуют производственную деятельность, экологическую и социальную ответственность.

В этом году среди холдингов, корпораций и объединений «КАУСТИК» показал наилучшие результаты в сфере здоровья персонала и охраны труда. Затраты на мероприятия по охране труда на предприятии растут из года в год – с 246,2 млн. рублей в 2017 году до 398,6 млн. рублей в 2020-м. Один из главных приоритетов «КАУСТИКа», который относится к предприятиям с непрерывным циклом производства, - сохранение здоровья персонала, численность которого превышает пять тысяч человек. Высокий уровень соблюдения всех требований в период пандемии коронавируса позволяет людям трудиться в обычном режиме. При этом доля привитых вакциной от коронавируса на всех предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» в Волгограде по состоянию на 28 октября 2021 года превышает 93% от общей численности персонала.

В этом году жюри конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли» в специальной номинации «Люди отрасли» отметило также личный вклад в развитие предприятия и некоторых представителей компаний группы. Лауреатами в этой номинации стали технический директор ООО «НИКОХИМ» Дмитрий Кузьменко, директор по производству АО «КАУСТИК» Виталий Ригерт, а также главный метролог «КАУСТИКа» Владимир Матягин.

Добавим, что в этом году волгоградский «КАУСТИК» также признан победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». В 2020-м году компания экспортировала 18 видов своей продукции в 52 страны мира.