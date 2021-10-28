АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурса

Экономика 28.10.2021 15:33 Новости компаний
0
28.10.2021 15:33 Новости компаний
Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» заняло 1-е место в номинации «Здоровье и охрана труда» Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли», организованного Российским Союзом химиков (РСХ).
Волгоградский «КАУСТИК» второй год подряд побеждает в престижном состязании РСХ, в котором участвуют холдинги, крупные, средние и малые компании химической отрасли РФ. В прошлом году предприятие стало лидером в номинации «Защита окружающей среды и ресурсоэффективность». Жюри конкурса оценивает компании по целому комплексу показателей, которые всесторонне характеризуют производственную деятельность, экологическую и социальную ответственность.
В этом году среди холдингов, корпораций и объединений «КАУСТИК» показал наилучшие результаты в сфере здоровья персонала и охраны труда. Затраты на мероприятия по охране труда на предприятии растут из года в год – с 246,2 млн. рублей в 2017 году до 398,6 млн. рублей в 2020-м. Один из главных приоритетов «КАУСТИКа», который относится к предприятиям с непрерывным циклом производства, - сохранение здоровья персонала, численность которого превышает пять тысяч человек. Высокий уровень соблюдения всех требований в период пандемии коронавируса позволяет людям трудиться в обычном режиме. При этом доля привитых вакциной от коронавируса на всех предприятиях группы компаний «НИКОХИМ» в Волгограде по состоянию на 28 октября 2021 года превышает 93% от общей численности персонала.
В этом году жюри конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли» в специальной номинации «Люди отрасли» отметило также личный вклад в развитие предприятия и некоторых представителей компаний группы. Лауреатами в этой номинации стали технический директор ООО «НИКОХИМ» Дмитрий Кузьменко, директор по производству АО «КАУСТИК» Виталий Ригерт, а также главный метролог «КАУСТИКа» Владимир Матягин.
Добавим, что в этом году волгоградский «КАУСТИК» также признан победителем окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». В 2020-м году компания экспортировала 18 видов своей продукции в 52 страны мира.
Реклама
Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом IPO Softline28.10.2021 14:39
Экономика 28.10.2021 14:39
Клиенты ВТБ перед нерабочими днями увеличили спрос на электронику и детские товары28.10.2021 13:53
Экономика 28.10.2021 13:53
ŠKODA KAROQ: мужской и женский взгляд на преимущества модели28.10.2021 12:47
Экономика 28.10.2021 12:47
Банк «Открытие» поддержит проведение World Usability Day 2021 в России28.10.2021 12:29
Экономика 28.10.2021 12:29
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги работы за 3 квартал28.10.2021 12:05
Экономика 28.10.2021 12:05
Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса28.10.2021 11:53
Экономика 28.10.2021 11:53
Корпоративные клиенты ВТБ смогут регистрировать договоры залога недвижимости в нерабочие дни28.10.2021 11:23
Экономика 28.10.2021 11:23
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней28.10.2021 10:55
Экономика 28.10.2021 10:55
По итогам 9 месяцев 2021 г. совокупная прибыль НПФ «Открытие» превысила 19 млрд рублей28.10.2021 09:55
Экономика 28.10.2021 09:55
Банк «Открытие» вошел в тройку лучших банков для премиальных клиентов27.10.2021 19:02
Экономика 27.10.2021 19:02
Банк «Открытие»: кривая доходностей по ОФЗ показала инверсию27.10.2021 16:08
Экономика 27.10.2021 16:08
Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по рублевым срочным вкладам27.10.2021 13:40
Экономика 27.10.2021 13:40
ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса27.10.2021 13:37
Экономика 27.10.2021 13:37
Компании – клиенты банка «Открытие» могут принимать платежи от покупателей через СБП в своих программах 1С27.10.2021 12:29
Экономика 27.10.2021 12:29
Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт27.10.2021 11:56
Экономика 27.10.2021 11:56
Реклама