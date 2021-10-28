



Суд в Астраханской области приговорил к 12 годам лишения свободы 30-летнего жителя Волгограда за зверское убийство и ограбление главы КФХ в Камызякском районе. Волгоградец, который трудился у фермера разнорабочим, будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Убийству предшествовала ссора между осужденным и фермером, которая произошла утром 20 февраля 2021 года на острове в 10 километрах от поселка Полдневное Камызякского района. Волгоградец дождался, когда глава КФХ уснет в вагоне-бытовке, схватил топор и несколько раз рубанул им по голове спящего – он скончался на месте преступления. Мужчина забрал у убитого 210 тысяч рублей, мобильные телефоны погибшего и свидетеля и сбежал. Полиция задержала его в селе Иванчуг.

Свою вину на суде он полностью признал.

Фото: katalinks, ru.depositphotos.com.