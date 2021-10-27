В нерабочую неделю россияне полетят в Турцию, Египет, ОЭА и на Кипр





Вместо добровольной самоизоляции и предотвращения коронавируса в нерабочую неделю россияне полетят на Кипр, в Египет, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом свидетельствует резкое увеличение спроса на страховки для путешественников, сообщили ИА «Высота 102» в компании «Росгосстрах». Рост проданных полисов отмечается по всей России, в том числе в Волгоградской области.





Количество проданных страховок для поездки в Турцию за неделю выросло на 45%, для вылета на Кипр – на 38%. В меньше степени возросло число оформленных полисов для планирующих отдых в Египте и ОАЭ. Страховщики отметили парадоксальное снижение интереса к страховкам для вылета в Грецию – на 12%. Покупаемые полисы покрывают случаи, если путешественник заболеет коронавирусом, сядет на карантин в стране пребывания или не сможет вылететь туда из-за самоизоляции.