Волгоградские продукты вырвались в топ-30 «Вкусов России»

Экономика 26.10.2021 20:14
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26.10.2021 20:14
Волгоградские продукты под брендами «Еланские сыры» и «Арчединская каша» вышли в топ-30 национального конкурса «Вкусы России», организованного министерством сельского хозяйства России. На конкурс представлено 720 брендов из 84 регионов страны.
Еланские сыры поднялись в рейтинге на 18 строчку – за них проголосовали 4353 пользователя. Арчединские каши находятся на 24 месте топ-30. Всего на конкурсе представлено 25 заявок от Волгоградской области, «Еланский сыркомбинат» и «Городищенская мука» уже отмечены наградами «Золотой осени-2021».
В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев попробовал и высоко оценил вкус представленных на дегустацию волгоградских огурцов и помидоров. Производитель овощей награжден золотой медалью экспертной комиссии выставки «Золотая осень-2021». Помимо волгоградских огурцов министра заинтересовали «Фроловское сафлоровое и амарантовое масло», «Волгоградский хренодёр», «Царицынские соленья», «Чернышковское трёхцветное сало» и «Быковские мясные чипсы».
Голосование открыто на сайте конкурса до 7 ноября.
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