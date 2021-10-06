



Агропромышленные предприятия Волгоградской области представили 25 местных брендов на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень-2021». Посетителей ждет ярмарка фермерских продуктов, открытие фудкортов и дегустация «вкусов России» - продуктов, которыми славятся регионы-участники, сообщили в региональном комитете сельского хозяйства. Мероприятие проходит в Москве на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ с 7 по 10 октября.





Дегустация станет самой вкусной частью фестиваля: здесь участник и гости смогут попробовать и купить продукты под брендами «Волгоградский хренодёр», «Быковские мясные чипсы», «Арчединскую кашу», «Чернышковское трехцветное сало», «Фроловское сафлоровое масло» и другими. Всего на национальный конкурс производители из 84 регионов России подали 720 заявок. Поддержать именно волгоградских товаропроизводителей сможет любой желающий в период народного голосования, которое состоится с 20 октября по 7 ноября на сайте фестиваля.

Фото: официальный сайт и сообщество ВКонтакте конкурса «Вкусы России-2021».