Главе Минсельхоза РФ понравились волгоградские огурцы и помидоры

Экономика 08.10.2021 17:04
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08.10.2021 17:04
Представленные на дегустацию национального конкурса «Вкусы России» волгоградские огурцы и помидоры попробовал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он высоко оценил качество и вкус конкурсных образцов продукции, сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Производитель овощей награжден золотой медалью экспертной комиссии выставки «Золотая осень-2021».
Представители компании, которая долгие годы выращивает овощи на юге Волгограда, рассказали главе Минсельхоза, что вкус, запах и внешний вид достигаются благодаря круглогодичному опылению пчелами и шмелями. Специалисты агрохимлаборатории постоянно контролируют состояние грунта, воды, питательных растворов.
Помимо волгоградских огурцов министра заинтересовали «Фроловское сафлоровое и амарантовое масло», «Волгоградский хренодёр», «Царицынские соленья», «Чернышковское трёхцветное сало» и «Быковские мясные чипсы». Всего на фестивале представлены 25 местных брендов: «Еланский сыркомбинат» и «Городищенская мука» уже отмечены наградами «Золотой осени-2021». Жители Волгоградской области могут проголосовать за любимую продукцию на сайте конкурса до 20 октября.
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