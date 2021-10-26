



31-летний житель Крыма предстанет перед судом за зверское убийство волгоградского пенсионера. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, преступление было совершено 8 июня в Советском районе. В этот вечер неоднократно судимый житель республики Крым, накануне освободившийся из мест лишения свободы, около проезжей части по пр.Университетский инициировал словесный конфликт с 64-летним прохожим. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант уголовного дела начал руками и ногами избивать пожилого мужчину. Всего потерпевшему было нанесено не менее 27 ударов, от которых он скончался на месте происшествия. Пытаясь скрыть следы преступления, негодяй перетащил пострадавшего на проезжую часть автомобильной дороги.

Проезжавшие мимо автомобилисты, увидев произошедшее, вызвали сотрудников полиции. В результате фигурант уголовного дела был задержан по горячим следам недалеко от места преступления.Вину в совершении убийства фигурант уголовного дела не признает. Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Советский районный суд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.