Расследования 25.10.2021 10:57
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25.10.2021 10:57
Разбойнику и насильнику, отбывающему наказание в колонии в Ульяновске, продлят срок пребывания за решеткой из-за интернет-мошенничества в крупном размере. Преступную схему осужденного раскрыли полицейские из Волгоградской, Костромской и Ульяновской областей, сообщили в пресс-центре МВД России.
Преступник регистрировался на сайтах знакомств, где входил в доверие к женщинам, представляясь соучредителем банка или состоятельным бизнесменом. В переписке он рассказывал, что у него появились проблемы с выводом денег со счетов и предлагал своим жертвам на время перевести им 2 млн долларов. В качестве доказательства осужденный рассылал поддельный скриншот экрана своего смартфона, где в онлайн-банке была указана эта сумма.
Женщин, поверивших ему, аферист просил прислать фотографии банковских карт и паспортов. С этой информацией ему удавалось войти онлайн-банки жертв, где он оформлял на них крупные кредиты.
«Подозреваемый убеждал женщин заплатить значительные суммы в качестве комиссии за банковскую операцию. Похищенные деньги фигурант переводил на счета своих родственников и знакомых», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время следствию известно о четырех эпизодах мошенничества на общую сумму более 2 млн рублей. Следователь ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по ст. 158 и 159 УК РФ. Полиция и Росгвардия провели обыски у людей, через которых преступник обналичивал криминальные доходы. Изъяты 1 млн рублей наличными, банковские карты, телефоны и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
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