В Волгоградской области погиб водитель легковушки в ДТП с фурой

Происшествия 24.10.2021 10:39
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24.10.2021 10:39
В Суровикинском районе Волгоградской области погиб 61-летний житель Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия на дороге произошла накануне около восьми часов утра. Грузовик «МАН» под управлением 31-летнего жителя Ростовской области двигался по федеральной трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в сторону Волгограда. На 160-ом километре грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2114», которым управлял пожилой мужчина. Водитель легковушки скончался от полученных травм.Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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