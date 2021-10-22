Экология 22.10.2021 15:27
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22.10.2021 15:27
4 тысячи деревьев было высажено в Волгоградской области в ходе акции «Сохраним лес вместе», организованной Сбербанком, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА». Данная акция является частью программы компенсации углеродного следа и потребления бумаги, проводимой Сбером в рамках реализации ESG-стратегии. Мероприятие направлено на лесовосстановление и вовлечение жителей России в снижение экологического следа.
Акция объединила более 60 волонтёров и активистов экологических движений региона. Перед посадкой деревьев на участке в Дзержинском районе была проведена специальная подготовка почвы. Специалисты Волгоградского лесничества также показали волонтёрам, как правильно высаживать саженцы акации.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Можно уверенно сказать, что в современном мире просто беречь природу становится недостаточно. Нужно не только сохранять лесные массивы, которые являются зелеными «легкими» больших городов, но и восстанавливать их. Я уверен, что те шаги, которые мы сегодня делаем, помогут изменить экологию к лучшему. Радует то, что акцию поддерживают и волонтёры Сбера, и активисты экодвижений региона».
Акция «Сохраним лес вместе» в Волгограде проходит в рамках масштабного Всероссийского волонтёрского проекта по восстановлению леса в 50 регионах страны. В период с 2021 по 2023 год Сбербанк совместно с активистами движения «ЭКА» для компенсации своего углеродного следа и потребления бумаги планирует посадить более 1 млн деревьев. Уже в 2021 году, благодаря вкладу Сбербанка будет высажено 180 тыс. деревьев.
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