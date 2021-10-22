Экология

Маслоэкстракционный завод в Волгоградской области навредил экологии на полмиллиона рублей

Экология 22.10.2021 12:35
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22.10.2021 12:35


Штрафы на общую сумму 610 тысяч рублей выписали маслоэкстракционному заводу в Новоаннинском районе за нанесенный окружающей среде вред и несоблюдение экологических регламентов. Руководству предприятия выдано предписание об устранении нарушений, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Проблемы с нарушением регламентов у завода начались в декабре 2020 года после реорганизации юридического лица. Руководство несвоевременно актуализировало сведения об объекте, оказывающем негативное воздействие на экологию. На протяжении полугода предприятие выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества без специального разрешения. Производство шло без утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. В первом и втором квартале 2021 года сотрудники завода не вели учет образовавшихся и переданных другим лицам отходов I–IV классов опасности.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрегионального управления Росприроднадзора.

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