



Штрафы на общую сумму 610 тысяч рублей выписали маслоэкстракционному заводу в Новоаннинском районе за нанесенный окружающей среде вред и несоблюдение экологических регламентов. Руководству предприятия выдано предписание об устранении нарушений, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Проблемы с нарушением регламентов у завода начались в декабре 2020 года после реорганизации юридического лица. Руководство несвоевременно актуализировало сведения об объекте, оказывающем негативное воздействие на экологию. На протяжении полугода предприятие выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества без специального разрешения. Производство шло без утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. В первом и втором квартале 2021 года сотрудники завода не вели учет образовавшихся и переданных другим лицам отходов I–IV классов опасности.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрегионального управления Росприроднадзора.