Экология 22.10.2021 12:35
0
22.10.2021 12:35
Штрафы на общую сумму 610 тысяч рублей выписали маслоэкстракционному заводу в Новоаннинском районе за нанесенный окружающей среде вред и несоблюдение экологических регламентов. Руководству предприятия выдано предписание об устранении нарушений, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Проблемы с нарушением регламентов у завода начались в декабре 2020 года после реорганизации юридического лица. Руководство несвоевременно актуализировало сведения об объекте, оказывающем негативное воздействие на экологию. На протяжении полугода предприятие выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества без специального разрешения. Производство шло без утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. В первом и втором квартале 2021 года сотрудники завода не вели учет образовавшихся и переданных другим лицам отходов I–IV классов опасности.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрегионального управления Росприроднадзора.
Реклама
Лаборанты анализируют первые образцы с «Белого моря» волгоградского «Химпрома»22.10.2021 15:07
Экология 22.10.2021 15:07
Проект ликвидации и исследования «Белого моря» в Волгограде выполнит одна и та же фирма22.10.2021 09:10
Экология 22.10.2021 09:10
Гигантская свалка выросла в промзоне на западе Волгограда20.10.2021 17:21
Экология 20.10.2021 17:21
Кладбище животных сожгли под Волгоградом19.10.2021 18:31
Экология 19.10.2021 18:31
Пожары и засуха уничтожили 635 га леса в Волгоградской области19.10.2021 08:47
Экология 19.10.2021 08:47
Волжский накрыло облако гари из-за ландшафтных пожаров18.10.2021 16:07
Экология 18.10.2021 16:07
Эксперты высоко оценили экологические инициативы Волжского трубного завода18.10.2021 09:38
Экология 18.10.2021 09:38
Крупнейший памятник природы Волгоградской области стал больше в пять раз16.10.2021 10:49
Экология 16.10.2021 10:49
Волгоградский хутор-погорелец засадили акациями15.10.2021 18:04
Экология 15.10.2021 18:04
Тонну мусора на берегу Волги собрали 30 экобегунов в Волгограде10.10.2021 14:28
Экология 10.10.2021 14:28
В Волгограде массово вырубают больные ясени06.10.2021 10:35
Экология 06.10.2021 10:35
Склон поймы реки Царица в Волгограде засадили айвой и черемухой04.10.2021 11:51
Экология 04.10.2021 11:51
Гремячинский ГОК стал номинантом экологической премии04.10.2021 09:21
Экология 04.10.2021 09:21
В Волгоградской области нашли уникальные грибы02.10.2021 12:11
Экология 02.10.2021 12:11
В Волгограде вырубят зараженные изумрудной златкой ясени01.10.2021 17:01
Экология 01.10.2021 17:01
Реклама