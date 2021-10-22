Экономика 22.10.2021 09:33 Новости компаний
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22.10.2021 09:33 Новости компаний
10% обращений розничных клиентов Сбера за заёмными средствами приходится на сервис «Деньги до зарплаты». Об этом рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков в ходе конференции XVII Russia Risk Conference 2021. Запуск сервиса «Деньги до зарплаты» — пример успешного взаимодействия между рисками и бизнесом в крупнейшем банке страны. Это возможность для зарплатных клиентов получить деньги от банка на один месяц с одним единственным платежом. Лимит по продукту зависит от дохода клиента. Сервис доступен широкому и надёжному сегменту клиентов.
Николай Асташкин, СRO розничных рисков Сбербанка: «Продукт позиционируется не как высокомаржинальное и рисковое кредитование, а как привилегия для зарплатного клиента и возможность воспользоваться своим заработком чуть раньше. Процесс подачи заявки и получение денег в Сбере занимает минимум времени у клиента. Если говорить в целом о процессе розничного кредитования в Сбере, то 79% потребительских кредитов выдаётся в СберБанк Онлайн. Решение о выдаче кредита принимается около минуты».
В конференции, которая проходила 20 и 21 октября, также принимали участие: вице-президент, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента Сбера Алексей Богатов; сhief data scientist Корпоративно-инвестиционного блока Руслан Морозов; руководитель разработки AI-моделей мониторинга Антон Марченков.
Спикеры Сбера обсудили вопросы организации процесса потребительского кредитования. Также они уделили много внимания трендам и перспективным направлениям в области технологий и AI, влиянию AI на банковские продукты, сервисы и бизнес-модели банков и представили автоматизированную систему мониторинга качества работы AI-моделей и оценки модельного риска на платформе Сбера SberDS. Построение систем оценки качества и стабильности работы моделей позволяет своевременно отслеживать и прогнозировать падение качества моделей в эксплуатации, таким образом проактивно управляя портфелем моделей в условиях быстро меняющейся бизнес-среды.
Russia Risk Conference — крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления банковскими рисками. В программе — выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.
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