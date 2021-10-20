Лопнувший КПК «Диамант» записал в должники Волгоградский керамический завод





Волгоградский керамический завод оспорил несуществующие кредиты в лопнувшем кредитно-потребительском кооперативе «Диамант». Соответствующее решение вынес арбитражный суд Волгоградской области и обязал Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) аннулировать записи о кредитах, сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2018 года руководство ООО «Торговый Дом «Керамика-Волга» узнало, что в кредитный отчет НБКИ внесены сведения о якобы оформленных в апреле 2018 года потребительских кредитах в КПК «Диамант». Предприятие обратилось в национальное бюро с заявлением об изменении кредитной истории, поскольку никогда не заключало договоров с «Диамантом». НБКИ отказалось менять отчет, поскольку кредитор не подтвердил недостоверность сведений. Тогда завод вышел на конкурсного управляющего лопнувшего кооператива, но от него ответа не последовало.

В арбитражный суд, куда керамический завод подал иск, юристы «Диаманта» не пришли. Зато представители истца предоставили всю бухгалтерскую отчетность, из которой достоверно следовало отсутствие кредитов в скандальном КПК. На основании этих документов суд вынес решение, вступившее в законную силу.

Напомним, в начале 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении руководства КПК «Диамант». В ходе предварительного следствия было установлено, что руководство кооператива выстроило финансовую пирамиду, которая в итоге рухнула.