В центре Волгограда срочно устраняют порыв на теплотрассе

Происшествия 19.10.2021 15:22
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19.10.2021 15:22
Аварийная бригада коммунальщиков ликвидирует течь на теплотрассе по улице 7-й Гвардейской в Центральном районе Волгограда. Из-за порыва минувшим утром без тепла остались несколько близлежащих домов. В компании «Концессии теплоснабжения» сообщили, что к вечеру текущего дня подача коммунального ресурса возобновится, и батареи в квартирах волгоградцев снова будут горячими.
Напомним, отопительный сезон стартовал 7 октября – в тот день котельные были запущены, началась пусконаладка. К концу воскресенья, 10 октября, тепло должно были прийти в каждую квартиру, чего пока не произошло по большей части по вине управляющих компаний. Без отопления в своих квартирах замерзают сотни жильцов по всему Волгограду, которые не могут дозвониться ни в диспетчерские, ни мастерам участков.
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