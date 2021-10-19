Экономика

ВТБ: жители ЮФО на четверть увеличили спрос на кредиты наличными

Экономика 19.10.2021 13:28 Новости компаний
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19.10.2021 13:28 Новости компаний


С января по сентябрь включительно клиенты ВТБ на юге России оформили больше 71 тыс. потребительских кредитов на сумму 55,2 млрд рублей, что на 25% выше значения трех кварталов 2020 года. Портфель займов наличными в ЮФО на 1 октября достиг 100 млрд рублей, показав рост с начала года на 16%. 
В целом по стране за 9 месяцев клиенты ВТБ оформили более 1,2 млн потребительских кредитов на сумму 1 трлн рублей, что в 1,7 раза превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Седьмой месяц подряд объем продаж банка превышает 100 млрд рублей.
Кредиты наличными продолжают быть одними из востребованных розничных продуктов у населения. Только в сентябре выдачи ВТБ превысили 112 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Портфель по этому продукту к концу сентября превысил 1,78 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%. Регионами-лидерами по объему выданных средств за девять месяцев стали Московский регион (373,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (76,8 млрд), Свердловская (25,8 млрд) и Иркутская области (23,9 млрд), Краснодарский край (23,8 млрд).
«Спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны. При этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется. Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты. Это позволяет объединять несколько обязательств других банков и снижать финансовую нагрузку населения. Доля рефинансируемых кредитов среди общего объема выдач в третьем квартале составила 17%», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.  
По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России превысит  значения предыдущего года в среднем на 20%, что во многом обусловлено отложенным спросом прошлого сезона из-за пандемийных ограничений и ожиданиями клиентов по росту ставок в связи с увеличением ключевой ставки Банком России.
По прогнозам ВТБ, спрос на потребкредитование до конца года сохранится. Банк рассчитывает, что объем полученных населением в ВТБ средств в этом году достигнет 1,3 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит значения прошлого года. Этому будет способствовать удобный процесс онлайн-выдачи средств. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в сентябре составила 39%, увеличившись на 10 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Спрос на онлайн-кредиты растет естественным образом. Оформляя кредит в цифровом канале ВТБ, заемщик может получить у нас дополнительный дисконт к ставке. Переход к онлайн-кредитованию физлиц - один из важнейших этапов в реализации нашей стратегии цифровизации. Мы не только повышаем оперативность и качество клиентского сервиса, но и сокращаем бумажный документооборот. К 2022 году банк планирует выдавать онлайн каждый второй кредит наличными», – отметил Евгений Благинин.
В ВТБ кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

 



 

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