



Группа компаний «Волгострой» приступила к строительству двух 16-этажных домов, объединенных названием «Бридж хаус» в 2020 году. Это стало началом застройки нового квартала комплекса «Бейкер стрит»

Новые дома расположатся вверх по улице Шекснинской. Они будут отличаться от привычной застройки квартала – это современные монолитные высотки, отделанные керамическим кирпичом с большой площадью витражного остекления.

В домах будут 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 43 до 83 кв. м. На этаже каждой секции – всего по 6 квартир. Планировки отличаются практичностью и грамотным использованием пространства, в каждой квартире предусмотрены места для хранения и застекленные лоджии. Многие квартиры предполагают наличие двух санузлов и угловых окон.





Приобрести квартиру можно уже сейчас, на этапе строительства, в том числе в ипотеку с господдержкой от ведущих банков.

Подробнее всю информацию можно уточнить в отделе продаж по телефону 8442 60-15-60.





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