Общество 19.10.2021 08:27 Реклама
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19.10.2021 08:27 Реклама
Группа компаний «Волгострой» приступила к строительству двух 16-этажных домов, объединенных названием «Бридж хаус» в 2020 году. Это стало началом застройки нового квартала комплекса «Бейкер стрит».
Новые дома расположатся вверх по улице Шекснинской. Они будут отличаться от привычной застройки квартала – это современные монолитные высотки, отделанные керамическим кирпичом с большой площадью витражного остекления.
В домах будут 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 43 до 83 кв. м. На этаже каждой секции – всего по 6 квартир. Планировки отличаются практичностью и грамотным использованием пространства, в каждой квартире предусмотрены места для хранения и застекленные лоджии. Многие квартиры предполагают наличие двух санузлов и угловых окон.
Приобрести квартиру можно уже сейчас, на этапе строительства, в том числе в ипотеку с господдержкой от ведущих банков.
Подробнее всю информацию можно уточнить в отделе продаж по телефону 8442 60-15-60.
Застройщик ООО «ИСК Волгострой» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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