Спорт

«Это все женщина»: главный тренер волгоградского «Ротора» высказался о 150-миллионном иске к Facebook

Спорт 17.10.2021 18:22
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17.10.2021 18:22


После завершения сегодняшнего матча «Ротора» и «Спартака-2» главный тренер волгоградского клуба Дмитрий Хохлов пояснил суть претензий к всемирной социальной сети, которые в настоящее время рассматривает Солнцевский районный суд Московской области. В ходе общения с журналистами, сообщает ИА «Высота 102», Дмитрий Хохлов рассказал, что он не является пользователем Facebook, однако его знакомые и друзья стали сообщать ему, что при упоминании его фамилии их «блочат». «Это было коллективное  решение подать в суд, главным инициатором является женщина, адвокат, которая ведет дело», - пояснил главный тренер «Ротора». Он также выразил возмущение политикой социальной сети, модераторы которой, предположил Дмитрий Хохлов, «сидят на Украине». «Это не попытка заработать, но если ваше имя, на которое вы работали годами, начинают стирать, то завтра вам предложат поменять фамилию. Но я не готов к таким последствиям», - заявил главный тренер «Ротора». Он также отказался отвечать на вопрос, как собирается потратить деньги, которые он может отсудить у социальной сети. И не захотел пояснить, откуда взялась именно такая сумма, которая фигурирует в иске – 150 миллионов рублей.
Напомним, в начале октября Солнцевский районный суд Московской области приступил к рассмотрению иска главного тренера «Ротора»  к Facebook. Дмитрий Хохлов требует   выплаты этой огромной суммы за то, что социальная сеть блокирует его друзей, пользователей за упоминание его фамилии. Следующее заседание состоится в феврале 2022 года.


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