



Денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей будет выплачено за информацию, которая поможет задержать в Волгоградской области беглого осужденного Дмитрия Милохова. Такое решение, как сообщили сегодня в региональном главке МВД, было принято руководством ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как ранее сообщалось, правоохранительные органы разыскивают 29-летнего Милохова, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и напал на школьницу в Волгограде. Беглец 10 октября был замечен в Кировском районе Волгограда, где он и совершил преступление в отношении 15-летней девочки . Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение).

В УФСИН России по Волгоградской области уточнили, что осужденный Милохов также разыскивается УФСИН России по Ульяновской области. 4 октября он самовольно покинул территорию производственного объекта колонии-поселения №5 в Димитровграде, где отбывал наказание за грабеж. Ранее по п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ ему было назначено 3,5 года в колонии-поселении.





Примеры разыскиваемого: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые.

Особая примета: в области живота справа послеоперационный шрам, на указательном пальце правой руки шрам 2 см., на кисти правой руки имеются татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье в виде паука, на груди в виде креста.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, +7 995 418 75 08 (оперативный сотрудник).

Обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность.



