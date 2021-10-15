Расследования 15.10.2021 13:27
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15.10.2021 13:27
Денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей будет выплачено за информацию, которая поможет задержать в Волгоградской области беглого осужденного Дмитрия Милохова. Такое решение, как сообщили сегодня в региональном главке МВД, было принято руководством ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как ранее сообщалось, правоохранительные органы разыскивают 29-летнего Милохова, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и напал на школьницу в Волгограде. Беглец 10 октября был замечен в Кировском районе Волгограда, где он и совершил преступление в отношении 15-летней девочки. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение).
В УФСИН России по Волгоградской области уточнили, что осужденный Милохов также разыскивается УФСИН России по Ульяновской области. 4 октября он самовольно покинул территорию производственного объекта колонии-поселения №5 в Димитровграде, где отбывал наказание за грабеж. Ранее по п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ ему было назначено 3,5 года в колонии-поселении.
Примеры разыскиваемого: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые.
Особая примета: в области живота справа послеоперационный шрам, на указательном пальце правой руки шрам 2 см., на кисти правой руки имеются татуировки в виде математических знаков, на правом предплечье в виде паука, на груди в виде креста.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, +7 995 418 75 08 (оперативный сотрудник).
Обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность.
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