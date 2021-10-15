Под Волгоградом монастырь закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19





Свято-Вознесенский женский монастырь в Дубовке Волгоградской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА "Высота 102" в обители, в монастыре заболели больше 10 насельниц и настоятельница монастыря игуменья Анна (Ерофеева). Все они находятся на лечении в нескольких инфекционных больницах Волгограда. Всего в монастыре около 30 монахинь.

Монастырь с 7 октября не принимает паломников и закрыт для общественных богослужений на неопределенный срок, также не работает монастырская лавка. В Свято-Вознесенском женском монастыре отметили, что сейчас для обители наступил сложный и трудный период.

Напомним, что летом текущего года вспышка коронавирусной инфекции была в Свято-Троицком Каменнобродском мужском монастыре, расположенном в Ольховском районе Волгоградской области. Там скончались двое монахов в возрасте 62 и 64 лет.

Фото: Волгоградская епархия РПЦ