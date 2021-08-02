Еще один монах умер в мужском монастыре в Волгоградской области от коронавируса

Общество 02.08.2021 13:47
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02.08.2021 13:47
Вспышка коронавирусной инфекции в Свято-Троицком Каменнобродском мужском монастыре в Волгоградской области унесла жизнь еще одного монаха. Как сообщили ИА «Высота 102» в Урюпинской епархии РПЦ, на 65-м году жизни отошел ко Господу насельник мужского монастыря иеромонах Конон (в миру – Панов Георгий Владимирович). Он умер 1 августа после продолжительной болезни. Двумя днями ранее от коронавируса в реанимации скончался 62-летний иеросхимонах Гавриил (Берестнев).
Похороны иеромонаха Конона пройдут 4 августа.
Свято-Троицкий Каменнобродский мужской монастырь расположен в Ольховском районе Волгоградской области.
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