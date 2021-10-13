



К административной ответственности привлечен подрядчик, который летом текущего года допустил попадание в Волгу краски в ходе работ на мосту Волжской ГЭС. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в действиях индивидуального предпринимателя Василия Черняева, осуществляющего покраску металлоконструкций пролетных строений, установлены признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). По результатам рассмотрения административного дела, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.





Как ранее сообщалось, поводом для начала расследования в июле текущего года послужил видеоролик в социальной сети о покраске моста ГЭС и появлении пятен и разводов от краски на отдельных участках акватории Волги (нижний бьеф). В ходе рейдового обследования на водном транспорте, в том числе с привлечением специалистов филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области, информация подтвердилась. Произведены отборы проб на предмет загрязнения водного объекта. Согласно экспертного заключения установлено превышение ПДК по веществам, характерным для лакокрасочных материалов.

В адрес предпринимателя также направлено представление о необходимости принятия мер по недопущению подобных нарушений впредь.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.



