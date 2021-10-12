Стрелявший из ружья в подростков волгоградец заключен под стражу

Расследования 12.10.2021 17:57
0
12.10.2021 17:57
Краснооктябрьский районный суд по ходатайству следователя арестовал на два месяца 53-летнего волгоградца, едва не застрелившего двух подростков из ружья. Подозреваемый в стрельбе и его адвокат протестовали и просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест, сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
По версии следствия, 6 октября 2021 года волгоградец, недовольный тем, что возле его дома два 14-летних подростка слишком громко разговаривают, ударил одного из них по лицу. Дети возмутились такому поведению мужчины, после чего тот зашел в дом, взял ружье и вернулся на улицу. Увидев хозяина коттеджа с оружием в руках, подростки бросились наутек. Волгоградец дважды выстрелил им в спину, но попал в мальчика, который шел навстречу убегавшим друзьям. Мужчина ранил его в голени, бедро и стопу, после чего ушел с места стрельбы. Пострадавшего ребенка госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.
Реклама
Наркоплантацию в Волгоградской области спрятали в чужом поле подсолнухов12.10.2021 18:12
Расследования 12.10.2021 18:12
Вылившего водку в Вечный огонь в Волгограде арестовали на 10 суток12.10.2021 16:08
Расследования 12.10.2021 16:08
В Волгоградском облсуде попросили не называть фашистом обвиняемого в убийстве иностранного студента12.10.2021 11:35
Расследования 12.10.2021 11:35
Силовики задержали в Волгограде трио телефонных мошенников (ВИДЕО)12.10.2021 09:40
Расследования 12.10.2021 09:40
Водителя «Молодого» посадили в изолятор за неуплату штрафов в Волгограде11.10.2021 16:15
Расследования 11.10.2021 16:15
Главу поселка в Волгоградской области осудили за гибель ребенка в фонтане11.10.2021 13:27
Расследования 11.10.2021 13:27
Серийных разорителей лифтов отдали под суд в Волгограде11.10.2021 11:22
Расследования 11.10.2021 11:22
Дело об отравленной химикатами земле возбуждено в Волгоградской области11.10.2021 10:57
Расследования 11.10.2021 10:57
Мошенник вогнал в гигантские долги воспитательницу из Волгограда10.10.2021 11:07
Расследования 10.10.2021 11:07
Подростки с топором ограбили продуктовый магазин под Волгоградом09.10.2021 11:33
Расследования 09.10.2021 11:33
В Волгоградской области за день задержали 20 скрывающихся от наказания осужденных08.10.2021 15:52
Расследования 08.10.2021 15:52
Дело возбудили после видео с избиением ребенка в парке у "Волгоград Арены"08.10.2021 13:52
Расследования 08.10.2021 13:52
Москвича осудили за зверское убийство под «кайфом» в волгоградском хостеле07.10.2021 21:26
Расследования 07.10.2021 21:26
Зараженную вирусом АЧС мясную продукцию выявили в Волгоградской области07.10.2021 17:00
Расследования 07.10.2021 17:00
Прокурор Волгоградской области поддержал обвинение в жестоком убийстве пенсионерки07.10.2021 11:16
Расследования 07.10.2021 11:16
Реклама