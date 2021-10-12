Стрелявший из ружья в подростков волгоградец заключен под стражу





Краснооктябрьский районный суд по ходатайству следователя арестовал на два месяца 53-летнего волгоградца, едва не застрелившего двух подростков из ружья. Подозреваемый в стрельбе и его адвокат протестовали и просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест, сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По версии следствия, 6 октября 2021 года волгоградец, недовольный тем, что возле его дома два 14-летних подростка слишком громко разговаривают, ударил одного из них по лицу. Дети возмутились такому поведению мужчины, после чего тот зашел в дом, взял ружье и вернулся на улицу. Увидев хозяина коттеджа с оружием в руках, подростки бросились наутек. Волгоградец дважды выстрелил им в спину, но попал в мальчика, который шел навстречу убегавшим друзьям. Мужчина ранил его в голени, бедро и стопу, после чего ушел с места стрельбы. Пострадавшего ребенка госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь.